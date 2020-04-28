Advertisements

"سيرينو" خارج حسابات الأهلي

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:28 م
جاستون سيرينو
جاستون سيرينو
ريهام عبد المحسن
نفى خالد علي المنسق الإعلامي لصن داونز الجنوب أفريقي حقيقة ما تردد عن احتمالية وجود صفقة تبادلية مع الأهلي عن طريق رحيل نجم الفريق الجنوب أفريقي الأوروجوياني جاستون سيرينو إلى الأهلي المصري مقابل الحصول على الأنجولي جيرالدو.

وقال خالد علي في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت: "كل ما تردد في هذا السياق ليس له أي أساس من الصحة ، لم يتم عرض انتقال جيرالدو بشكل نهائي ودفع مقابل مادي".

وأضاف:"الأهلي لم يتفاوض بشكل رسمي مع صن داونز لضم النجم الأوروجوياني ولكني تلقيت اتصالا من النادي الأحمر للحديث بشأن سيرينو وذلك دون عرض أي مقابل مادي".

وتابع:"صن داونز يعيش حالة من الاستقرار المادي ولا يفكر في بيع سيرينو بالوقت الحالي باعتباره من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها موسيماني المدير الفني".

واختتم خالد علي تصريحاته قائلاً:"سيرينو مرتبط بعقد مع صن داونز لمدة 3 سنوات ولا توجد أي نية لرحيله عن صفوف الفريق لرغبة النادي في تكرار إنجاز 2016 والفوز بدوري أبطال أفريقيا".



أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عمرو أديب يصدم المصريين بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ يوم

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

10 لاعبين خارج ريال مدريد في الصيف

منذ ساعة

عمرو أديب يحذر الأمهات طلاب الثانوية العامة لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة الصفقة التبادلية مع صن داونز

منذ ساعتين و 14 دقيقة

المرور تعلن موعد بدء تجديد رخص تسيير السيارات

منذ أقل من ساعة

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ حوالي 17 ساعة

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ يوم

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:01 م

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو"

09:23 ص

عمرو أديب يحذر الأمهات طلاب الثانوية العامة لهذا السبب

09:48 ص

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

05:47 م

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

07:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة