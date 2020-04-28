"سيرينو" خارج حسابات الأهلي

نفى خالد علي المنسق الإعلامي لصن داونز الجنوب أفريقي حقيقة ما تردد عن احتمالية وجود صفقة تبادلية مع الأهلي عن طريق رحيل نجم الفريق الجنوب أفريقي الأوروجوياني جاستون سيرينو إلى الأهلي المصري مقابل الحصول على الأنجولي جيرالدو.





وقال خالد علي في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت: "كل ما تردد في هذا السياق ليس له أي أساس من الصحة ، لم يتم عرض انتقال جيرالدو بشكل نهائي ودفع مقابل مادي".





وأضاف:"الأهلي لم يتفاوض بشكل رسمي مع صن داونز لضم النجم الأوروجوياني ولكني تلقيت اتصالا من النادي الأحمر للحديث بشأن سيرينو وذلك دون عرض أي مقابل مادي".





وتابع:"صن داونز يعيش حالة من الاستقرار المادي ولا يفكر في بيع سيرينو بالوقت الحالي باعتباره من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها موسيماني المدير الفني".





واختتم خالد علي تصريحاته قائلاً:"سيرينو مرتبط بعقد مع صن داونز لمدة 3 سنوات ولا توجد أي نية لرحيله عن صفوف الفريق لرغبة النادي في تكرار إنجاز 2016 والفوز بدوري أبطال أفريقيا".











