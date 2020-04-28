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ارتفاع معدل البطالة في إسبانيا إلى 14.4 % بسبب كورونا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
سجل معدل البطالة في إسبانيا ارتفاعا يصل إلى نسبة 14.4 في المائة من القوة العاملة في الربع الأول من العام، على خلفية انتشار وباء كوفيد-19 وفق أرقام نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم.


وأواخر ديسمبر، كانت البطالة في إسبانيا تبلغ 13.8%، وهو المعدل الأسوأ في منطقة اليورو بعد اليونان.


 وتتركز البطالة خصوصا في الربع الأول في قطاع الخدمات والسياحة، الأساسي للاقتصاد الإسباني، وذلك على خلفية العزل العام المفروض منذ 14 مارس، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

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