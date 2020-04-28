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ريال مدريد يخطط لمبادلة يوفيتش بحارس ميلان

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:27 م
يوفيتش
يوفيتش
الفجر الرياضي

يخطط نادي ميلان الإيطالي على التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن ريال مدريد لن يرى رحيل يوفيتش لميلان سيئًا، وسيحافظ على خيار إعادة الشراء، لكن المشكلة تكمن في عدم قدرة النادي الإيطالي، على دفع 60 مليون يورو لضمه، وهو المبلغ الذي حدده الميرينجي.

 

لكن الصحيفة قالت إن النادي الملكي قد يخفض السعر، إذا منحه ميلان خيارًا تفضيليًا لضم حارسه دوناروما، في حال قرر الرحيل عن الروسونيري.

 

 

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