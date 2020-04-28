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الأهلي يحصل على موافقة صبحي بالبقاء وتلبية شرط فايلر

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:31 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد الصو
نجح مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في التوصل لاتفاق مع رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم، للبقاء ضمن صفوفه لمدة موسم آخر.

وكان مسؤولو النادي تحدثوا مع اللاعب، خلال الساعات الماضية من أجل إقناعه بالبقاء بين جدران التتش، خاصةً أن الفريق يحتاج لجهودة بالفترة المقبلة.

وأبدى اللاعب، موافقة مبدئية على البقاء بين جدران القلعة الحمراء، إلا أنه اشترط إنهاء الأمر مع ناديه هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، قبل منح الموافقة الرسمية.

يأتي ذلك بعدما أصر السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على بقاء اللاعب لمدة موسم إضافي، في ظل ارتباطه بعدد من المباريات المصيرية في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة رمضان صبحي للنادي الأهلي من صفوف هيدرسفيلد تاون، بنهاية الموسم الجاري.

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رياضة رمضان صبحي الاهلي

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