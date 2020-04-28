بايرن يقترب من خطف "أوباميكانو" قبل ريال مدريد

اقترب نادي ​بايرن ميونيخ​ الألماني من خطف الصفقة التي يطلبها نادي ​ريال مدريد​ لتدعيم دفاعاته خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ودخل النادي البافاري في صراع قوي مؤخراً مع النادي الملكي لضم مدافع ​لايبزيج، دايوت أوباميكانو خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن البايرن اقترب من التوصل لاتفاق مع أوباميكانو، لضمه في الموسم الجديد.

ويعد أوباميكانو (21 عامًا) من أبرز المدافعين في الدوري الألماني في ظل مستوياته المتميزة مع لايبزيج، لينال اهتمام ريال مدريد وبايرن ميونيخ.