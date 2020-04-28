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مسلسلات رمضان 2020.. مواعيد الحلقة 5 من مسلسل "الاختيار" لـ أمير كرارة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:25 م
بوابة الفجر
رشا عادل

يقدم موقع "الفجر الفني" لمتابعيه مواعيد عرض مسلسل "الاختيار" الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة، ويعرض حصريًا عبر شاشة قناة ON في رمضان الحالي 2020.

 

وعاد أمير كرارة هذا العام لتقديم الأعمال الأكشن التي اشتهر بها خلال الأعوام الماضية، وقدم لمشاهديه مسلسل الأختيار في رمضان 2020.

 

الحلقة 5 مسلسل الاختيار

 

سوف تشهد الحلقة الخامسة من مسلسل النجم أمير كرارة الاختيار والذي يعرض في شهر رمضان، المزيد من التفاصيل المثيرة والجديدة، حيث ظهر أمير كرارة في الحلقات السابقة من مسلسل الأختيار بشخصية الشهيد أحمد منسى الذي استشهد جنوده أثناء الفطار كما قدم عشماوي استقالته.

 

شاهد أيضا مواعيد عرض مسلسل الأختيار في رمضان 2020

 

قنوات عرض مسلسل أمير كرارة الحلقة 5

 

يعرض مسلسل الاختيار مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة عبر شاشة On E، ويعاد ثلاث مرات الساعة الرابعة صباحا والساعة التاسعة صباحا والساعة الثالثة والنصف عصرا.

 

قصة مسلسل الاختيار

 

يعرض مسلسل الاختيار قصة بطولة الشهيد الراحل أحمد المنسي أحد أبطال الصاعقة المصرية بالقوات المسلحة، والذي استشهد في سيناء، بعد الكثير من المحاولات والتصديات الإرهابية التي قام بها.

 

أبطال مسلسل الاختيار

 

مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق ومحمود حافظ، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم اسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وصلاح عبدالله وكريم محمود عبدالعزيز ورامز أمير.


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