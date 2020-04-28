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"التضامن" تواصل بث جلسات الدعم النفسي للمتعافين من الإدمان

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:27 م
نيفين القباج
نيفين القباج
آيات عامر
يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة مجلس إدارة الصندوق، غدا الأربعاء، بث جلسات مباشر لمدة ساعتين من الساعة 12 حتى الساعة 2 ظهرا لتقديم الدعم النفسي والرد على استفسارات المتعافين وأسرهم من خلال أخصائيين متخصصين لدى الصندوق.

ويأتي ذلك في ظل التزام الكثير من متعافي الخط الساخن في البقاء بالمنازل خلال هذه الفترة للوقاية من فيروس كورونا.

ويتم الدخول على موقع الصندوق اضغط هنا ومشاهدة جلسات البث المباشر، كما يمكن التواصل مع الصندوق من خلال الخط الساخن" 16023 " على مدار 24 ساعة  لتقديم  كافة الخدمات والمشورة في أي وقت أو من خلال  متابعة جلسات البث المباشر على صفحة الصندوق من خلال المتخصصين.

‏وأكدت نيفين القباج، استمرار جلسات العلاج الجماعي للمتعافين "أون لاين" وهى عبارة عن مجموعة من المهارات الحياتية التي تساعدهم على التخلص من سلوكيات الإدمان واستمرارهم في التعافي والحد من الانتكاسة، في ظل وجودهم فى المنازل لفترات طويلة.

وتابعت أنه كانت تتم هذه الجلسات داخل المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" وأنه منعا للتجمعات كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا يتم حاليا تنظيم جلسات العلاج الجماعي خلال تواجد المتعافين في منازلهم من دون الحاجة إلى الذهاب للمستشفيات، ‪ حيث استفاد من هذه الجلسات ما يقرب من 3100 متعافٍ حتى الآن.

‏من ناحيته، أكد عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار إعداد سلسة حملات لدعم المتعافين من خلال المتخصصين في هذا المجال وتقديم كافة أوجه الدعم لهم  للحد من الانتكاسة، وتكثيف جلسات العلاج  الجماعى للمتعافين "أون لاين" والتي تعد جزء من برنامج إعادة التأهيل النفسي للمتعافين.

وأشار إلى أنه يتم إكسابهم مجموعة من المهارات الحياتية تساعدهم علي تنظيم وإستقرار حياتهم مثل مهارات ادارة الوقت وحل المشكلات وكيفية التعامل مع الخوف والقلق والاكتئاب وأيضا التعامل مع المواقف شديدة الخطورة.

ونوه بأنه يتم التفاعل بين المتعافين من خلال مشاركة كل عضو في المجموعة بأفكاره وخبرته الشخصية خلال فترة المرض وفترة التعافى، لافتا إلى هذه الجلسات تهدف إلى تأهيل وتنمية المهارات الحياتية للمتعافين‪.

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوقُ كان قد أعلن عن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجميد جميع الأنشطة الميدانية لمتطوعي الصندوق والبالغ عددهم 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية واستبدالها بأنشطة توعوية علي وسائل التواصل الاجتماعي والروابط الإلكترونية للمتطوعين، كذلك اتباع كافة التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن‪.‬

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وزيرة التضامن وزارة التضامن مكافحة الإدمان متعافين التضامن الإدمان

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