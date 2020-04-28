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عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يحسم مصير 'رامز مجنون رسمي' اليوم

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:23 م
برنامج رامز مجنون رسمي
برنامج رامز مجنون رسمي
ميسون أبو الحسن
تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا عاجلًا؛ لمناقشة شكوى تقدمت بها الأمانة العامة للصحة النفسية، ضد البرنامج، لاتهامه بإيذاء الضيوف والجمهور نفسيًا، واستخدام العنف والتعذيب والسخرية

وتقوم لجنة الرصد أيضًا بمتابعة الحلقات الأربع للبرنامج، وتقوم بإعداد تقريرها، ورفعه للمجلس الأعلى، وذلك لاتخاذ ما يلزم، وفقًا للأكواد والمعايير التي أقرها المجلس مُسبقًا، والتي هي مُلزمة لكل الشاشات والبرامج التلفزيونية.

وكان قد أعلن صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجنة الرصد ستقوم اليوم بتفريغ باقي حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة mbc مصر، والتي أُذيع منها حتى الآن 4 حلقات، وذلك بعد عدد من الشكاوى التي تلقتها لجنة الشكاوى بالمجلس، برئاسة جمال شوقي.

وقال "الصالحي" في تصريحات صحفية سابقة، إن هذه الشكاوى تضمنت اعتراضًا على العنف في أداء البرنامج، بالإضافة إلى التنمر على الضيوف، بشكل يخالف الأخلاق والآداب العامة للمجتمع المصري، مؤكدًا أن اللجنة والمجلس سيتخذ في اعتباره خلال متابعة الحلقات، البلاغ الذي تقدمت به الأمانة العامة للصحة النفسية للنائب العام، اليوم، ضد البرنامج، واتهمته بالعنف والتعذيب والسخرية والاستهانة بالضيوف، بالإضافة إلى التلذذ بالآلات التي يسببها للآخرين، مما يسبب أذى نفسي للضيف والمشاهد أيضًا.


وأضاف "الصالحي" أن البرلنامج يواجه عقوبات من المجلس، وذلك بعد أن تنتهي لجنتا الرصد والشكاوى من تقاريرها، ومتابعة الحلقات، ورفع التقرير للمجلس لاتخاذ ما يلزم، مؤكدًا أن المجلس يعمل على التزام البرامج والمسلسلات بالذوق العام والأخلاقيات المجتمعية وعدم إيذاء مشاعر الجمهور.

وكانت قد أصدرت مستشفى العباسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، بيانًا عاجلً، ضد برنامج رامز جلال، الذي يعرض على قناة MBC مصر، بعنوان "رامز مجنون رسمي".

وشهد البرنامج ردود أفعال واسعة خلال الأيام الماضية، من الجمهور، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض للعنف الذي يتضمنه محتواه.

وليست هي المرة الأولى التي يثير فيها الفنان رامز جلال ردود أفعال غاضبة من الجمهور أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بسبب برامج المقالب التي يقدمها في شهر رمضان من كل عام.

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