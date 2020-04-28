عودة المواطنين الموجودين بالهند من 3 مطارات مختلفة

Advertisements

أشرف القنصل العام في مومباي سعد بن ظافر القرني؛ مساء أمس الأثنين، على عودة المواطنين الموجودين في الهند إلى المملكة.



ونشر حساب القنصلية السعودية في مومباي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صور المواطنين خلال رحلة العودة من ثلاثة مطارات مختلفة.



يأتي ذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التي يتم تسييرها إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، لإعادة المواطنين الموجودين خارج المملكة، حيث حال تعليق الرحلات أخيرًا ضمن إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد دون عودتهم للوطن، حيث يتم تسيير رحلات مخصصة لهذا الغرض إلى عديد من الوجهات الدولية.



قدّم وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، أمس الاثنين، الشكر إلى ملك المملكة العربية السعودية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود على دعمهما الكبير للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.



وقال الربيعة: إن "رفع منع التجول جزئيًّا تم بناء على ما رفعته الجهات المختصة من مؤشرات أوضحت التزام المواطنين والمقيمين بالتباعد الاجتماعي وتطبيق الاحترازات الصحية".



وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في المملكة، ما يعني ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 18811 حالة، وسجلت الوزارة 174 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 2531 حالة، فيما سُجلت 5 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 144 حالة.



هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.



وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3،029 مليون إصابة، بينهم أكثر من 209 ألف حالة وفاة، وأكثر من 900 ألف حالة شفاء.



وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.



كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.