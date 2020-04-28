زيادة أسعار الخبز والسلع تدفع مستويات التضخم في السودان للصعود

قال الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان يوم الثلاثاء إن معدل التضخم السنوي للبلاد ارتفع إلى 81.64 % في مارس من 71.36 % في فبراير ، وذلك بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات والوقود.

كانت الحكومة السودنية قد ضاعفت هذا الشهر سعر الخبز المدعم في العاصمة الخرطوم إلى جنيهين للرغيف من جنيه واحد، مع طرح رغيف جديد أصغر حجما بالسعر القديم إرضاء لأصحاب المخابز الذين شكوا من خسائر حادة.

زاد التضخم في السنوات الأخيرة مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات وسوق سوداء للدولار الأمريكي.

وأثار نقص الخبز والوقود الذي صاحبته زيادات ضخمة في الأسعار احتجاجات أدت إلى الإطاحة بعمر البشير من الرئاسة في أبريل نيسان العام الماضي.