ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى عزل العجمي لـ 82 حالة

ارتفعت عدد حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" داخل مستشفي العجمي النموذجي، غرب الإسكندرية، المخصص للحجر الصحي، إلي 82 حالة بعد خروج حالة جديدة من المستشفي، بعدما تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا.





وأعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى، عن ارتفاع عدد الحالات التى تحولت لفترة النقاهة بالمدينة الشبابية فى "أبو قير" إلى 178 حالة، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في المستشفي إلى 182 حالة حتى اليوم الثلاثاء، بعد ثبوت سلبية تحليل الـ"pcr" لهم.





جاء ذلك وسط احتفالات بتعافيهم وخروجهم من قِبل أفراد الطاقم الطبي من الأطباء والتمريض المكلفون بالعمل داخل المستشفى، وتم التقاط الصور التذكارية للاحتفاظ بها كذكرى لهذه التجربة التي كانت قاسية وأليمة، لكنها انتهت النهاية السعيدة وكتب الله لهم الشفاء.



