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ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى عزل العجمي لـ 82 حالة
الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:36 م
محمد رجب - دينا حسن
ارتفعت عدد حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" داخل مستشفي العجمي النموذجي، غرب الإسكندرية، المخصص للحجر الصحي، إلي 82 حالة بعد خروج حالة جديدة من المستشفي، بعدما تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا.
وأعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى، عن ارتفاع عدد الحالات التى تحولت لفترة النقاهة بالمدينة الشبابية فى "أبو قير" إلى 178 حالة، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في المستشفي إلى 182 حالة حتى اليوم الثلاثاء، بعد ثبوت سلبية تحليل الـ"pcr" لهم.
جاء ذلك وسط احتفالات بتعافيهم وخروجهم من قِبل أفراد الطاقم الطبي من الأطباء والتمريض المكلفون بالعمل داخل المستشفى، وتم التقاط الصور التذكارية للاحتفاظ بها كذكرى لهذه التجربة التي كانت قاسية وأليمة، لكنها انتهت النهاية السعيدة وكتب الله لهم الشفاء.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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