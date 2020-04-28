إليسا تهاجم الحكومة اللبنانية: "في ناس بتاكل من الزبالة"

هاجمت الفنانة اللبنانية إليسا، الحكومة اللبنانية من خلال نشر تغريدة جديدة، على حسابها الشخصي، عبر موقع التويتات القصيرة "تويتر".

وقالت إليسا، خلال التغريدية:"يا عيب الشوم عا دولة عم تخلي ولادها يموتو من الغضب والقهر بالشوارع لأنو ببيوتن ما في ربطة خبز".

وأضافت إليسا:" يا عيب الشوم عا حكام مطمنين بالن عا مصرياتن برا والناس ليراتا ما إلن قيمة في ناس عم تنام بكراتين وناس عم تاكل من الزبالة. إيام الحرب ما صار هيك بالناس!".

يذكر أن آخر أعمال إليسا، أغنية "هنغني كمان وكمان" التي طرجتها يوم 12 أبريل، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت الأغنية 4 ملايين مشاهدة.