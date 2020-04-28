دعاء صلاة التراويح 2020/1441 من المنزل | دعاء القنوت في التراويح مكتوب افضل الادعية المتسجابة (اللهم اهدينا فيمن هديت) ramadan 2020





دعاء صلاة التراويح 2020/1441 من المنزل | في ظل هذه الظروف العصيبة التي تشهدها البلاد بعد الالتزام بالمنازل وغلق المساجد وتعليق الصلاوات بالجوامع أصبحت الآن الصلاة من المنزل، ويبحث العديد من المسلمين عن أفضل الأدعية المستجابة في صلاة التراويح.





وخلال السطور التالية، سنستعرض لكم منابعينا الكرام دعاء صلاة التراويح 2020/1441 من المنزل ودعاء القنوت في التراويح مكتوب وافضل الادعية المتسجابة، تابعونا.





دعاء صلاة القنوت مستجاب

دعاء صلاة التراويح، (اللّهم اهدِنا فيمَن هَديْت وعافِنا فيمَن عافيْت وتَوَلَّنا فيمَن تَوَلَّيْت وبارِك لَنا فيما أَعْطَيْت وقِنا واصْرِف عَنَّا شَرَّ ما قَضَيت سُبحانَك تَقضي ولا يُقضى عَليك أنَّهُ لا يَذِّلُّ مَن والَيت وَلا يَعِزُّ من عادَيت تَبارَكْتَ رَبَّنا وَتَعالَيْت فَلَكَ الحَمدُ يا الله عَلى ما قَضَيْت وَلَكَ الشُّكرُ عَلى ما أَنْعَمتَ بِهِ عَلَينا وَأَوْلَيت).





دعاء صلاة التراويح

- (اللّهم بِرحمَتِك الواسِعَةِ عمّنا واكفِنا شرّ ما أهمّنا وغمّنا وعلى الإيمانِ الكاملِ والكتابِ والسُّنةِ جَمْعاً توفَّنا وأنت راضٍ عنّ).





- ( يا خيرَ الرازقين اللّهم إنا نسألُك أن ترزُقَنا حبَّك وحبَّ من يُحبُّك وحبَّ كلِّ عملٍ يُقرِّبُنا إلى حبِّك).





- ( اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، وأهلنا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعتنا، واحفظنا من بيد أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا، وعن شمائلنا، ومن فوقنا، اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نُغتال من تحتنا).





دعاء صلاة التراويح مختصر

صلاة التراويح في رمضان ليست فرض بل هي سنة عن النبي صل الله عليه وسلم، يجوز للمسلم تركها وعدم المواظبة عليها طيلة الشهر الفضيل ويسن فيها اختصار عدد ركعاتها كم يسن فيها زيادة العدد، ومن ادعية صلاة التراويح المختصرة:-





- (الهم يا فارق الفرقان ، منزل القرآن ، خالق الإنسان ، عالم السر والإعلان ، بارك اللهم لنا ولجميع المسلمين في صوم شهر رمضان وأعنا فيه وفي غيره بالصبر على الصلاة والصيام والقيام ، وتلاوة القرآن ، واقطع اللهم عنا حزب الشيطان ، وززحنا اللهم عن النيران ، وامنن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضون، وادخلنا اللهم برحمتك الجنان وزوجنا فيها بإمائك الحور العين الحسان بمنك وفضلك وجودك وإحسانك علينا يا ذا الجلال والإحسان).



