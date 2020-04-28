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أول رد من ياسمين عبدالعزيز على قصة اقتباس "ونحب تاني ليه" من حياتها الخاصة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:49 م
بوابة الفجر
رشا عادل

بعد ربط عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبدالعزيز، وبين أحداث حياتها الخاصة التي مرت بها الفترة الأخيرة من طلاقها من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة وعلاقتها بالفنان أحمد العوضي.

 

رد السيناريست عمرو محمود ياسين، على هذه الشائعات من خلال مشاركة منشور جديد على حسابه الشخصي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

قال عمرو، خلال المنشور:"الجدير بالذكر أن قصة مسلسل ونحب تاني ليه، هي قصة كنت كتبتها من حوالي سنتين كمعالجة، بعنوان الست آيات، ومكنتش عارف وقتها من سيكون أبطالها".

 

وعلقت ياسمين، على هذا المنشور قائلة: "قولهم تعبت"، فرد عليها كاتبًا: "مانا بقول أهه".

 

مسلسل "ونحب تاني ليه" تدور أحداثة في إطار أجتماعي حول العلاقات الأسرية، ويشارك في بطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز وشريف مينر وكريم فهمي وتارا عماد، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين.


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