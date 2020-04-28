واتساب WhatsApp تعلن عن انخفاض معدل الرسائل المعاد توجيهها بنسبة 70٪ على مستوى العالم





أعلن تطبيق واتساب - WhatsApp المملوك لشركة فيسبوك - Facebook في وقت سابق من هذا الشهر أن المستخدمين لن يتمكنوا من إعادة توجيه الرسائل إلى أكثر من دردشة في وقت واحد، في محاولة للحد من انتشار الرسائل الفيروسية على نظامها الأساسي.





كشفت شركة واتساب اليوم، انخفاض ملحوظ في انتشار الرسائل "المعاد توجيهها" المرسلة على التطبيق بنسبة 70 ٪ في جميع أنحاء العالم، وفقًا لموقع TechCrunch التقني.





أدى القرار الذي أعلنت عنه واتساب، وتم تطبيقه عالميًا في 7 أبريل، إلى تقييد المستخدمين على منصة WhatsApp لإرسال رسائل معاد توجيهها بشكل متكرر إلى شخص واحد فقط أو مجموعة واحدة في كل مرة.





يذكر أنه تم الإعلان عن مثل هذا النوع من التقيد لأول مرة في عام 2018 عندما تم تقييد المستخدمين من إعادة توجيه رسالة إلى أكثر من خمس محادثات في وقت واحد.