سر انتشار الخفافيش بالمنازل المهجورة.. آخرها في سوهاج

حالة من الرعب، انتابت مواطني بعض المحافظات المصرية، جراء انتشار الخفافيش بشكل كبير داخل المنازل المهجورة، حيث تهاجم الأهالي، ولكن فرق المكافحة تسابق الزمن، لإنقاذهم، والقضاء على تلك الظاهرة الغريبة.





خفافيش سوهاج

لعل محافظة سوهاج، المحطة الأحدث التي تشهد انتشار الخفافيش، إذ تلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بلاغا من الأهالي ببندر طهطا يفيد انتشار كبير للخفافيش داخل أحد المنازل المهجورة بحارة المركز، مع دخول وخروج كبير لها خلال أوقات النهار أو الليل.





وأوضح على رفاعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، أن المنزل المهجور مكون من حوالى 3 طوابق، مشيد منذ السبعينات، ما جعله مأوى للخفافيش التي تكاثرت بداخله بأعداد كبيرة، وبدأت تظهر بشكل ملحوظ بالمنطقة.





وقامت فرق المكافحة، برش المنزل بالكامل بالمبيدات الخاصة، وإغلاق المنزل مرة أخرى وسوف يتم الولوج للمنزل اليوم مرة أخرى لمتابعة ما وصلت إليه أعمال الرش والتطهير للمنزل وهل نفقت الخفافيش من عدمه.





خفافيش القليوبية

لم تكن خفافيش سوهاج، وحدها التي تهاجم المواطنين، بل سبقها شكوى أهالي قرية الحزانية التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية، من انتشار خفافيش تهاجمهم من منزل مهجور، حيث استقبل أسامة دسوقي، رئيس الوحدة المحلية بالقشيش، الشكوى بمزيد من الجدية.



