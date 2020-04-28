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مشوار أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب غدًا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:59 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

فى اطار عروض الأجندة الرقمية لوزارة الثقافة خلال شهر رمضان والتى تبث على قناتها باليوتيوب يذاع فى الخامسة مساء الأربعاء 29 ابريل فيلم تسجيلى عن أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس ويأتى ضمن سلسلة أفلام رواد المسرح المصرى من إنتاج المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية حيث يتناول المسيرة الفنية للعملاق الراحل واهم أعماله التى شكلت جزء من التاريخ الفني المصري.

 

وفى الخامسة والنصف لقاء مع حلقة جديدة من فوازير سينما مصر، رؤية وإخراج خالد جلال، والتى تعيد للاذهان ذكريات عدد من اهم الاعمال السينمائية.


وفى التاسعة والنصف تعرض محاضرة من ورشة "ابدا حلمك" لاعداد الممثل الشامل والتى يقدمها البيت الفنى للمسرح ممثلا فى فرقة مسرح الشباب .

 

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