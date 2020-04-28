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إطلاق سلسلة ندوات "أون لاين" عن التجارة الإلكترونية بالغرفة التجارية في الإسكندرية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:00 م
مقر الغرفة
مقر الغرفة
أعلنت الغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، عقدها لسلسلة حلقات عن "تطوير الأعمال بالتجارة الإلكترونية"، وذلك عبر تطبيق zoom "زووم"، اليوم الثلاثاء، ويحاضر فى تلك الحلقات نخبة من المتخصصين فى التجارة الإلكترونية، وذو خبرات عالمية، ويلحق تلك الحلقات تدريب "أون لاين ".

وأضاف بيان صادر عن الغرفة، أن شعبة الاقتصاد الرقمي، ستعقد كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع خلال شهر رمضان، في تمام الساعة الـ10 مساءً، عبر تطبيق زووم، محاضرة عن "تطوير الأعمال بالتجارة الإلكترونية"، وذلك برعاية الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.

وكان قد استعرضت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، مجموعة من التطبيقات التي تمكنك من العمل داخل المنزل باحترافية عالية وبكفاءة، فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتقليص العمالة قدر الإمكان كمحاولة للحد من انتشار الفيروس، أصبح الكثير من الموظفين يعملون من منازلهم ضمانًا سلامتهم.

وتابع البيان، أن الغرفة استعرضت 5 تطبيقات وهي تطبيق Trello، ويساعد في إدارة المهام مع فريقك عن بعد بسهولة، فهو من الأدوات المهمة جدًا بالنسبة لفرق العمل الكبيرة والمتوسطة، من خلال عرض مهمة كل فرد فى الفريق على لوحات خاصة فى التطبيق، وتحديد التقدم الذى تم أحرازه في المشروع.

وأشار إلى أن تطبيقات حفظ الملاحظات مثل تطبيق Google Keep وتطبيق Evernote، تساعد فى تنظيم ملاحظاتك وحفظها بشكل بسيط، ومراجعتها مع زملائك، وتطبيقات التواصل لإجراءات اجتماعات بشكل دائم مع فريقك أو زملائك الموظفين، فهناك عدة تطبيقات قد تساعدك فى ذلك بسهولة، مثل Slack أو تيليجرام أو zoom، ويمكنك إنشاء جروبات عمل عبر واتساب للتواصل بطريقة أسهل وفورية.

وتابع البيان أن تطبيق RescueTime، سيساعد هذا التطبيق فى تنظيم وقت خلال عملك فى المنزل، وفهم كيفية استخدامك لوقتك فى كل مرة تبدأ بالعمل فى مهمة، ومساعدتك على تحسين وقتك بشكل أفضل.

ولفت إلى أن تطبيق Dropbox سيساعد ذلك التطبيق فى نقل وتخزين الملفات إلكترونيا، وهو ما يحتاجه كثيرون ممن يعملون فى منازلهم، ويوفر مميزات للأفراد أو المؤسسات وفرق العمل، ويسمح التطبيق بتقسيم الملفات وتخزينها وإمكانية مشاركتها مع فريق العمل.

وأكد أن جميع تلك التطبيقات متاحة لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر "جوجل بلاي"، ولمستخدمي آيفون وآيباد في "آب ستور".

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