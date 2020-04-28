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مسلسلات رمضان 2020.. مواعيد الحلقة 5 من مسلسل "جمع سالم" لـ زينة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
رشا عادل

يقدم موقع "الفجر الفني" لمتابعيه مواعيد عرض مسلسل "جمع سالم" الذي يقوم ببطولته الفنانة زينة، ويعرض حصريا عبر شاشة قناة النهار في رمضان الحالي 2020.

 

وتقدم زينة للأول مره البطولة المطلقة هذا العام، وقدمت لمشاهديها مسلسل جمع سالم في رمضان 2020.

 

الحلقة 5 مسلسل جميع سالم

 

سوف تشهد الحلقة الخامسة من مسلسل النجمة زينة جمع سالم والذي يعرض في شهر رمضان، المزيد من التفاصيل المثيرة والجديدة، حيث ظهرت زينة في الحلقات السابقة من مسلسل جمع سالم بشخصية الطبيبة مريم تتعاطي الهروين، فقدت أهلها وتبنتها الفنانة دلال عبدالعزيز "هاجر".

 

شاهد أيضا مواعيد عرض مسلسل جميع سالم في رمضان 2020

 

قنوات عرض مسلسل زينة الحلقة 5

 

يعرض مسلسل جميع سالم على قناة "النهار" الساعة 9 ونصف مسًاء.

 

وعلى قناة صدى البلد الساعة 11 مسًاء، والإعادة الساعة 4 عصرًا، والإعادة الثانية الساعة 7 مسًاء.

 

وعلى قناة "صدى البلد دراما" الساعة 3 عصرًا، والإعادة الثانية 1 ظهرًا.

 

 

قصة مسلسل جمع سالم

 

تدور أحداث المسلسل في إطار أجتماعي درامي حول قضية التبني والعلاقات الاسرية.

 

أبطال مسلسل "جمع سالم"

 

يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة زينة وريم البارودي ومحمد شاهين وسلوى خطاب ودلال عبدالعزيز وسامح الصريطي وميدو عادل ومحمد علاء.

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