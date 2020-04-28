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حجز صاحب مخزن بالهرم لبيعه السلع الغذائية بالسوق السوداء
الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:02 م
إيريني صفوت
لتحقيق أرباح غير مشروعة، أقدم صاحب مخزن سلع غذائية، بمنطقة الهرم، على بيع السلع بأسعار عالية في السوق السوداء، استغلالًا للمواطنين والظروف التي تمر بها البلاد، فسقط في قبضة رجال الشرطة، وبحوزته 3 أطنان من السلع، لتقرر النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه 24 ساعة لحين ورود التحريات.
تفاصيل الواقعة
وجاء ذلك خلال حملات للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الهرم، بمحافظة الجيزة، لحجبه عن التداول كمية قدرها 3.256 طن "أرز، مسلى" مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.
وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.
ضبط 4 لإتجارهم في المواد المخدرة
وتمكنت القوات الأمنية بمحافظة المنوفية، من ضبط عاطل و3 آخرون، لإتجارهم في المواد المخدرة.
وبدأت الواقعة في أثناء قيام قوة أمنية من مباحث مركز شرطة قويسنا، بضبط وتفتيش مسكن عاطل، مقيم بدائرة المركز؛ لقيامه بالإتجار على نطاق واسع بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة قويسنا، وحال وصول القوات استشعر بهم المتهم ولاذ بالفرار بسيارة ملاكي واصطدم بسيارتي القوة مُحدثًا بعض التلفيات.
القوات سيطرت على المتهم المذكور وضبطه والسيارة قيادته وبحوزته 28 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 300 جرام وبندقية خرطوش ورشاش صوت و3 طلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي وهاتفي محمول.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتفى المحمول للإتصال بعملائه، كما أمكن ضبط 3 أشخاص من عملائه وبمواجهتهم اعترفوا بحضورهم للمتهم لشراء المواد المخدرة.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وحائزى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط 5 لارتكابهم جرائم سرقات أسلاك وكابلات الكهرباء
وفي سياق آخر، تمكن رجال مباحث مديرية أمن سوهاج، من ضبط 5 أشخاص، لتخصصهم في ارتكاب جرائم سرقات أسلاك وكابلات الكهرباء وأغطية البالوعات.
وأكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج قيام سائقين، و3 عاملين – مقيمين بسوهاج، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فـى سرقة الكابلات الكهربائية متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين أثناء استقلالهم (تروسيكل) وضبط بحوزتهم فرد محلي الصنع وطلقة نارية من ذات العيار، و4 لفافات أسلاك كهربائية وكابلات كبيرة الحجم، 2 غطاء بالوعة صرف صحي.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وإرتكابهم العديد من جرائم سرقات الأسلاك الكهربائية وأغطية البالوعات، وأن المضبوطات بحوزتهم من حصيلة جرائم سرقة والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.
وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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