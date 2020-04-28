حجز صاحب مخزن بالهرم لبيعه السلع الغذائية بالسوق السوداء

لتحقيق أرباح غير مشروعة، أقدم صاحب مخزن سلع غذائية، بمنطقة الهرم، على بيع السلع بأسعار عالية في السوق السوداء، استغلالًا للمواطنين والظروف التي تمر بها البلاد، فسقط في قبضة رجال الشرطة، وبحوزته 3 أطنان من السلع، لتقرر النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه 24 ساعة لحين ورود التحريات.





تفاصيل الواقعة





وجاء ذلك خلال حملات للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.





وأسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الهرم، بمحافظة الجيزة، لحجبه عن التداول كمية قدرها 3.256 طن "أرز، مسلى" مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.





وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.







