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عمر كمال ولايف ستايلز ستوديوز يقدمان التحية للجيش الأبيض (فيديو)

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:10 م
عمر كمال
عمر كمال
أحمد رمضان متولي

من جديد تؤكد شركة لايف ستايلز ستوديوز على دورها الريادي في التكامل الفني المجتمعي، بتعاونها الجديد مع النجم المصري عمر كمال بأغنية "تحيا للجيش الأبيض".

 

رسالة الشكر هذه اصدرتها الشركة بعمل مصور محترف مع عمر الذي قدمها بأداء واحساس عالي، فكانت كلماتها الصادقة عربون امتنان لكل الكوادر الطبية على جهودها في مكافحة جائحة كورونا.

 

لايف ستايلز لم تقبل بعمل اقل من المستوى المطلوب، ولم تستسلم للظروف الخاصة التي يعيشها العالم وقدمت عملاً احترافياً كاملاً في فيديو كليب من اخراج فادي حداد، الذي عمل على توليفة مشهدية جميلة مزجت بين الفنان الشاب ومشاهد وثِقت من جائحة كورونا حول العالم.

 

ومن خلال هذه الأغنية اثبت عمر نفسه كنجم له حضوره الخاص على الساحة الفنية وهو يتمتع بموهبة فنية تمكنه من تقديم مختلف الأنماط الموسيقية.

 

بكلمات صادقة من القلب، يتوجه عمر بلسان حال كل سكان الكرة الأرضية، بالشكر الكبير لكل الأطباء والممرضين والمسعفين والعاملين في مجال الطب، على جهودهم الكبيرة في مواجهة فيروس كورونا.

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