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فريق أوروبي جديد يعود لخوض التدريبات الجماعية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:11 م
دينامو زغرب
دينامو زغرب
عاد نادي دينامو زغرب الكرواتي إلى التدريبات أمس الإثنين ، تزامنا مع تخفيف الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

قال إيجور يوفيتشفيتش مدرب دينامو زغرب بطل الدوري الكرواتي لكرة القدم إن فريقه عاد للتدريبات أمس الاثنين مع بدء الدولة الواقعة في منطقة البلقان مرحلة تخفيف إجراءات العزل العام المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.
وتخضع كرواتيا لعزل صارم منذ منتصف مارس آذار وغير مسموح بالعمل إلا لمتاجر الأطعمة والصيدليات ومحطات الوقود لكن حوالي ثلاثة آلاف رياضي حصلوا على الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات اليوم الاثنين بينما عادت أغلب المتاجر للعمل أيضا.

وأبلغ يوفيتشفيتش موقع النادي على الإنترنت :"تنظيم الحصص التدريبية معقد إلى حد ما في هذه اللحظة لأن هناك تدريبات يجب أن يقف فيها اللاعبون إلى جانب بعضهم بعضا لكن علينا التأقلم".

وتابع :"نتدرب في مجموعات تضم كل واحدة خمسة لاعبين من أجل الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، مما يعني أن اللاعبين عليهم البقاء بعيدين عن بعضهم بعضا طيلة الوقت".

ويتصدر دينامو، الذي أحرز 13 من آخر 14 لقبا في الدوري الكرواتي، ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 65 نقطة من 26 مباراة بفارق 18 نقطة عن رييكا أقرب ملاحقيه والذي كسر هيمنة دينامو لفترة وجيزة في 2017. وتتبقى عشر جولات على نهاية الموسم.

وكان من المخطط استئناف منافسات الدوري الكرواتي الذي يضم عشرة فرق في 30 مايو لكن يوفيتشفيتش، الذي عُين مدربا لدينامو عقب إقالة نيناد بيليتسا الأسبوع الماضي بعد أن رفض تخفيض راتبه، لم يبد الكثير من التفاؤل.

وقال :"علينا التحلي بالحذر من الناحية الاجتماعية. نتوق جميعا للعب لكن الحقيقة هي أن المشكلة لا تزال موجودة. ينبغي أن ندرك أن الصحة تأتي أولا وسنلتزم بتعليمات الحكومة".

وسجلت كرواتيا حتى الآن 2039 إصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 59 وفاة.

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