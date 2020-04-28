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4 لاعبين مهددون بالرحيل عن بيراميدز

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:13 م
بيراميدز
بيراميدز
محمد جمال
لاعبين مهددين بالرحيل عن بيراميدز
يُعد فريق بيراميدز أحد أفضل الأندية خلال الفترة الحالية بالدوري المصري وأصبح مثل الأهلي والزمالك فى جلب النجوم للفريق، وكان أخرهم إعلان التعاقد مع الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء أحمد فتحي لينضم بنهاية الموسم الجاري.

ولكن هناك عدد من اللاعببن أصبحوا أقرب للرحيل بنهاية الموسم الجاري عن بيراميدز.

عمر جابر
الظهير الأيمن للفريق والذى يسعي نادي الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم الجبهة اليمني فى القلعة البيضاء، ويُعد جابر أحد كباتن الزمالك خاصة أن اللاعب تم تصعيده عندما كان ناشئ للزمالك عام 2009.

أحمد أيمن منصور
مدافع الفريق والذى يستطيع أيضًا اللعب فى مركز الظهير الأيسر وأحد اللاعبين المميزين خلال الفترة الأخيرة والذى إنضم لمنتخب مصر خلال الفترة الماضية، مما جعل الزمالك يفكر فى التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي القادم.

أحمد الشناوي أو المهدي سليمان
ترددت إنباء خلال الفترة الماضية حول إقتراب بيراميدز من الوصول لإتفاق بضم حارس مرمي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي شريف إكرامي بنهاية الموسم بعدما وافق مسؤولي القلعة الحمراء على رحيله، وهو ما جعل هناك أحاديث حول موافقة بيراميدز على رحيل أحد حراسه المميزين أحمد الشناوي أو المهدي سليمان فى حال التعاقد مع إكرامي.

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