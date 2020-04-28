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تعرف على ضحية "رامز مجنون رسمي" على MBC مصر.. الليلة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:13 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

تصدر برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يُعرض على عدد من القنوات المنتمية لـ MBC، نسب المُشاهدة في الأيام الأولي لشهر رمضان المُبارك، حيث إحتل المركز الأول في حجم المُشاهدة عبر منصات التواصل المُختلفة في كل من السعودية، والبحرين، والعراق، والكويت، وليبيا، وقطر، وإحتل المرتبة الثالثة في الإمارات، والجزائر، والمرتبة الرابعة في المغرب من بين البرامج والمُسلسلات المعروضه في رمضان.

 

ووصلت الأرقام الرسمية لمقاطع المُشاهدة خلال اليومين الأول والثاني في العالم العربي إلي 44 مليون مُشاهدة عبر اليوتيوب، و53 مليون عبر الفيسبوك، و20 مليون عبر سناب شات، و912 الف من خلال تويتر، و37 الف عبر إنستجرام، وبإجمال مُشاهدات 118 مليون مُشاهدة. بينما تجاوز عدد مشاهَدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على شبكات التواصل الإجتماعي المُختلفة نحو 34 مليون مُشاهدة حتى الآن.

 

يذكر أن برنامج "رامز مجنون رسمي "من إنتاج شركة مسجلة رسمياً وقانونياً في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويُعرض على MBC مصر، وMBC1، و MBC العراق، و MBC5لمُشاهدي شمال إفريقيا، ويُبث من الإمارات إلي جميع دول العالم، عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إضافة إلى منصّة "شاهد" للفيديو حسب الطلب VOD.

 

ومن زاوية أخري يستضيف برنامج "رامز مجنون رسمي" في حلقة "الليلة"، التي تُعرض في تمام السادسة والنصف مساءً الفنان الكوميدي السعودي حسن عسيري.

 

يُعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" على " MBCمصر" يومياً خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.


 

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