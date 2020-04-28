فؤاد علام: مصر اتخذت إجراءات جادة جدا لمواجهة كورونا (فيديو)

قال اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إن أهم ما حدث في شهر رمضان هو نصر أكتوبر 1973 على الجيش الإسرائيلي الذي كان يزعم أنه لا يمكن أن يهزم، مشيرًا إلى أنه بفضل بطولات القوات المسلحة المصرية والشعب المصري بأكمله تمكنا من تحقيق أول انتصار للجيش العربي على إسرائيل.





وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حكايات رمضان" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن ما يحدث في مصر خلال الفترة الحالية غير مسبوق في دول المنطقة على مر التاريخ بفضل توجيه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، مشيدًا بإداراة مصر لأزمة كورونا، مشددًا على أن مصر اتخذت إجراءات جادة جدًا لمواجهة فيروس كورونا.





وناشد وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، الشعب المصري بمزيد من الالتزام لتحقيق مزيد من النجاح والحد من انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن الإصابات بفيروس كورونا مازالت محدودة.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.



