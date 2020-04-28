يبحث مسئولو النادي الأهلي في الوقت الحالي لتجديد عقد مهاجم فريقه الأول لكرة القدم مروان محسن.





وأشارت تقارير صحفية إلى أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي سوف تعقد جلسة حاسمة مع مروان محسن مهاجم الفريق، لبحث ملف تجديد عقده.





مروان محسن ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، حيث وقع اللاعب مع النادي لمدة 4 سنوات عند انتقاله من صفوف الإسماعيلي موسم 2016.





وكان قد أوصى السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بضرورة تجديد عقد مروان محسن والإبقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده.





مهاجم الأهلي صاحب الـ31 عام، يعاني من حالة عدم التوفيق في كثير من المباريات، ولكن فايلر لديه رؤية مختلفة، ويرى أن مروان محسن مهاجم قوي وتحركاته مفيدة للفريق ويصنع فرص لباقي عناصر الفريق.





ومن المقرر أن يحصل مروان محسن على 7 ملايين جنيه في الموسم الأول، و8 مليون جنيه في الموسم الثاني.





وخاض مروان محسن مع الأهلي منذ أن وطأت قدمه في أرض القلعة الحمراء، في صيف 2016، 67مباراة، وسجل 17 هدف، وصنع 6 آخرين.





جدير بالذكر أن آخر هدف سجله مروان محسن كان في مرمى طنطا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز بتاريخ 15-1-2020.



