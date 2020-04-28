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أياما معدودات.. حملة أزهرية جديدة في رمضان (فيديو)

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:04 م
شيخ الأزهر - أرشيفية
شيخ الأزهر - أرشيفية
محمود الجلاد

أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف، حملة توعوية جديدة على الصفحة الرسمية للأزهر بموقعي فيسبوك ويوتيوب، تحت عنوان «أياما معدودات»، وذلك لتوضيح العديد من الأحكام والموضوعات المتعلقة بالصيام وآدابه خلال شهر رمضان المبارك.

وتتضمن حملة «أيامًا معدودات» - وفقا لبيان صحفي اليوم الثلاثاء - سلسلة من الفيديوهات القصيرة، لعدد من علماء الأزهر وأعضاء «مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» حول عدد من الموضوعات التي يهتم بها الجمهور خاصة في شهر رمضان المبارك.

وأوضح المركز الإعلامي للأزهر الشريف، أن حملة «أياما معدودات» تأتي في إطار حرص الأزهر على التواصل الإجتماعي، وتوضيح الأمور والأحكام الشرعية المتعلقة بالقضايا الهامة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر الوعي الإسلامي الصحيح.

يمكنكم الدخول على الروابط التالية لمشاهدة أول فيديو من فيديوهات حملة "أياما معدودات" من هنا


شيخ الأزهر ": الوباء ابتلاء من الله وفرصة للبشر ليعودوا لخالقهم

بين فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم الثلاثاء، في رسالته الخامسة عبر برنامجه الرمضاني "الإمام الطيب"، أن من يتتبع تاريخيا وضع الحضارة الغربية، يجد أن هناك الكثير من الانحرافات الخطيرة، وهو ما أشارت إليه الكثير من الكتب المترجمة من وجود خطر شديد من انحرافات تلك الحضارة التي تنكرت لله وللأديان ولكل قيمة أو فطرة فطر الله الناس عليها.

وأكد الإمام الطيب أن المشكلة تكمن في الغزو الثقافي والسعي الغربي الحثيث لفرض تلك الثقافة علينا وتدمير ثقافتنا، وهو ما يدفع بنا دائما للرد عليها وبيان ضرورة تمسكنا بثقافتنا الإسلامية، مصداقا لما ورد في قول الرسول "صلى الله عليه وسلم" "مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا لم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا".

وشدد الإمام الأكبر أن ما ورد في هذا الحديث يفسر موقفنا مما حدث مؤخرا من انسلاخ من قيم الدين والأخلاق في العديد من المجتمعات، وأن الوباء الحالي فرصة منحها الله للبشر ليعودو إلى خالقهم، ويبتعدوا عن كل السلوكيات الشاذة والأخلاقيات التي تتنافى مع ما خلقنا الله من أجله.

ويذاع برنامج "الإمام الطيب" يوميا على عدد من القنوات في مصر والعالم الغربي، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر على "فيسبوك" وقناة فضيلته الرسمية على اليوتيوب، والصفحات الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.


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شيخ الازهر رمضان بوابة الفجر ايام معدودات الفجر احمد الطيب

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