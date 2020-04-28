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صعود قوي بالبورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:03 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية

صعدت مؤشرات البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، مع بداية إعلان  نتائج الأعمال الفصلية الإيجابية، حتى في ظل استعداد المستثمرين لهبوط محتمل في بيانات ثقة المستهلكين في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 223.39 نقطة، بما يعادل 0.93 بالمئة، إلى 24357.17 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 31.48 نقطة، أو 1.09 بالمئة، إلى 2909.96 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 95.52 نقطة، أو 1.09 بالمئة أيضا، إلى 8825.69 نقطة.

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