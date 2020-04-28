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مسلسل النهاية يتصدر "تويتر" بعد عرض خامس حلقاته

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:23 م
النهاية
النهاية
سيدة صادق
تصدر الفنان يوسف الشريف تريند موقع تبادل التدوينات الصغيرة "تويتر" لعدة مرات، وذلك بسبب إنبهار الجمهور بأحداث مسلسل "النهاية".

وجائت أبرز التدوينات قائلين "مش معقوله كدا كل حلقة أروع من اللى قبلها أكتر واحد يستاهل يتقال عليه ممثل بجد شابوه يوسف الشريف ⁦


وجائت "تغريدة" آخري قائلة :" يوسف الشريف الي مخليه موجه ل فئه معينه إللي هي شباب بس اللي هيقدرو يفهموا العمل صح..ومع أن عمل يوسف الشريف بالنسبالي هيكون عظيم جداً وفكرته الجديدة بس مش كل الناس هتفهمة".

في سياق متصل مسلسل "النهاية" تدور أحداثة في إطار الخيال العلمي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم الفنان يوسف الشريف وناهد السباعي وأحمد توفيق ومحمد العمروسي ومحمد لطفي وزكي فطين وباسم مغنية وعصام السقا وحسام داغر وعمرو عبدالجليل ومحمد جمعة

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