1.2 مليار جنيه قيم التداولات بالبورصة المصرية اليوم













سحلتأ حجام التداول بالبورصة المصرية اليوم نحو 374.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.8 ألف عملية لعدد 178 شركة، وصعدت أسهم 110 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 36 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.





وسجلت التداولاتداخل المقصورة اليوم نحو4.5 مليار جنيه ، في حين سجل المتعاملون الرئيسيون تداولات وصلت الي 3.3 مليار جنيه ، وسجل سوق خارج المقصورة تداولات بحوالي 20.3 مليون جنيه.









وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية اليوم بنحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 568.723 مليار جنيه وسط ارتفاع جماعي بكافة المؤشرات .





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10415 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 1202 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1124 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 708 نقطة.



