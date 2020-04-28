مبيعات "الأجانب " بالبورصة تصل الي 473 مليون جنيه خلال تعاملات اليوم





إستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 79.77% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.85%، والعرب على 5.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.39% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.60%.





وسجلت مشتريات المصريين نحو 657.5 مليون جنيه فيما سجلت مبيعات العرب والأجانب حوالي 184.4 مليون جنيه و473 مليون جنيه علي التوالي .

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 8.4 مليون جنيه، 3 مليون جنيه، 104 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 36 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 78.1 مليون جنيه، على التوالي.





وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، مدفوعة بمشتريات المصريين، مقابل تركيز مبيعات الأجانب علي التجاري الدولي مع ارتفاع في التداولات



