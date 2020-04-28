مقالب_القطبين (2).. الإيفواري "أبوكونيه" مقلب شربه الزمالك بـ500 ألف دولار

يرتبط شهر رمضان المبارك دائمًا بعرض العديد من برامج "المقالب" المتنوعة علي الفضائيات المختلفة، والتي تحظي بنسب مشاهدة عالية من جانب الجمهور، ولذلك قررنا هذا العام تقديم سلسلة "مقالب" لكن بشكل مختلف طوال الشهر تحمل عنوان "مقالب_ القطبين" نستعرض خلالها الصفقات "الفشنك" التي تعاقد معهم الأهلي والزمالك بالملايين خلال السنوات الماضية، ولم يحققوا النجاح المنتظر منهم ورحلوا دون ترك أي بصمة.





أبوكونيه .. مهاجم "بلا أنياب" في القلعة البيضاء





نتحدث في الحلقة الثانية من سلسلة "مقالب_ القطبين" عن الإيفواري أبوبكر كونيه الشهير بـ"أبوكونيه" والذي انتقل لصفوف نادي الزمالك في موسم 2010 / 2011 قادمًا من نادي الإنتاج الحربي في صفقة كلفت خزينة القلعة البيضاء حوالي 500 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع الفريق العسكري.





واعترف "أبوكونيه" في احدي الحوارات الصحفية أنه لم يكن مرشحًا للانضمام للزمالك، ولكن كان يتفاوض معه نادي المصري البورسعيدي للتعاقد معه بناءًا على رغبة حسام حسن مدرب الفريق وقتها، وبعد انتقال الأخير لتدريب الفارس الأبيض طلب من إدارة القلعة البيضاء إتمام التعاقد مع المهاجم الإيفواري.





لعب المهاجم الإيفواري موسم وحيد مع الزمالك، ولكنه لم يقدم المستوي المنتظر منه، حيث واجه فشلًا ذريعًا رفقة الفريق الأبيض، وخاض معه 19 مباراة في مختلف البطولات بواقع 801 دقيقة لعب، وسجل 4 أهداف فقط (1 هدف في الدوري – 3 أهداف في كأس مصر).





كان يتميز أبوكونيه بـ شعره الأصفر، ولا يتذكر جمهور الزمالك له سوي أهدافه الـ4 مع الفريق، الهدف الذي سجله من ضربة "مقصية" رائعة في شباك حرس الحدود بالدوري ، وكذلك "هاتريك" سجله في مرمي فريق بني عبيد في بطولة كأس مصر في مباراة انتهت بفوز الفارس الأبيض بسداسية نظيفة.





رحل "أبوكونيه" سريعًا مع الزمالك بعدما فشل في إقناع الجهاز الفني والجمهور الأبيض بمستواه، وانتقل إلي طلائع الجيش لعب معه 10 مباريات وسجل هدفين فقط، وانتقل بعدها إلي نادي ألعاب دمنهور ولكنه استمر في الفشل ليغادر بعدها مصر.





بعد رحيله عن مصر لعب المهاجم الإيفواري مع بعض الأندية العربية منها الشعب الكويتي والطلبة العراقي وكان آخر محطاته مع فريق الكهرباء بالعراق ليختفي بعدها عن الأضواء وابتعد عن المستطيل الأخضر.