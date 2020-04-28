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تعافي أسعار النفط يصعد بمؤشرات البورصات الخليجية بالختام

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:20 م
البورصات الخليجية
البورصات الخليجية

اختتمت البورصات الخليجية تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بدعم من مكاسب للنفط والأسهم الآسيوية فيما طمأن الاسواق تفاؤل إزاء تخفيف القيود المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

وزاد خام برنت اثنين بالمئة ما يعادل 41 سنتا إلى 20.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 1006 بتوقيت جرينتش بعدما هبط 6.8 بالمئة يوم الاثنين.

وأضاف المؤشر السعودي الرئيسي 0.8 بالمئة وتقدم سهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة وزاد سهم البنك السعودي البريطاني 5.3 بالمئة.

لكن سهم بترورابغ انخفض 2.5 بالمئة بعدما أعلنت الشركة عن تكبد خسائر صافية 1.80 مليار ريال (478.85 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع أرباح 257 مليون ريال قبل عام.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان أصدر أمرا يسمح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مثل متاجر الجملة والتجزئة ومراكز التسوق من 29 أبريل  إلى 13 مايو .

ويقلص الأمر أيضا حظر التجول في جميع مناطق المملكة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء حتى 13 مايو أيار، مع إبقاء الحظر على مدار 24 ساعة في مكة وأحياء سبق الإعلان عن عزلها.

وعكس مؤشر أبوظبي الخسائر المبكرة ليغلق على صعود 1.2 بالمئة وأغلق سهم بنك أبوظبي الأول علي ارتفاع 1.6 بالمئة بعدما تراجع 3.6 بالمئة خلال الجلسة.

وأعلن أكبر بنوك الإمارات انخفاض الأرباح الفصلية 22 بالمئة يوم الاثنين جراء تراجع أسعار الفائدة ورسوم انخفاض القيمة.

وسجل البنك ربحا صافيا 2.4 مليار درهم (653.42 مليون دولار) في الربع الأول مقابل 3.1 مليار درهم قبل عام.

وكسب مؤشر دبي 0.6 بالمئة بفضل صعود سهم إعمار العقارية 2.3 بالمئة ووحدتها إعمار مولز 3.3 بالمئة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.8 بالمئة بفضل صعود سهم قطر لنقل الغاز 4.2 بالمئة وسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات 0.2 بالمئة رغم هبوط حاد لصافي أرباح الشركة في الربع الأول.

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البورصات الخليجية الانشطة الاقتصادية الاسواق الاسيوية اسعار النفط

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