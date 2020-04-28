رسميًا.. إلغاء الدوري الفرنسي بسبب كورونا

أعلن إدوارد فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي، إلغاء منافسات الدوري الفرنسي الممتاز للموسم الجاري، بسبب تفسشي وباء فيروس كورونا المستجد.





وقال فيليب :" اتخذنا قرارًا بإلغاء الدوري الفرنسي لأن الأحداث الرياضية لا يمكن إقمتها قبل شهر سبتمبر المقبل بسبب وباء كورونا، لذلك لا يمكن استكمال الموسم الحالي".



وكانت بطولة الدوري الفرنسي توقفت منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي الوباء في عدد كبير من دول العالم.

وكان يتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 68 نقطة قبل إلغاء المسابقة بشكل رسمي.



