الاتحاد الدولي لليد يرفض مساعدات اللجنة الأولمبية

رفض الاتحاد الدولي لكرة اليد عرضا من اللجنة الأولمبية الدولية، بالحصول على مساعدة مالية، وطالبها بتوجيه الأموال لدعم الاتحادات الرياضيات الأخرى، التي تحتاج للمساندة بعد أزمة وباء كورونا.

وتسبب الوباء في توقف الرياضة حول العالم، وتأجيل أولمبياد طوكيو إلى العام المقبل، مسببا خسائر مالية للاتحادات الدولية.

لكن الاتحاد الدولي لكرة اليد، قال إنه قادر من الناحية المالية، على الصمود أمام أزمة كورونا.

وحقق الاتحاد الدولي لكرة اليد أرباحا، بقيمة 6.8 مليون فرنك سويسري (سبعة ملايين دولار) في 2018.

ونقل موقع (انسايد ذا جيمز) عن الاتحاد الدولي لكرة اليد، قوله "قمنا بالرد على دعوة اللجنة الأولمبية الدولية، بطلب توجيه المساعدة المالية إلى الاتحادات الدولية الأكثر تضررا، بوباء كوفيد 19 وتأجيل أولمبياد 2020".