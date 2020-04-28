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هيثم نبيل يقدم ملحمة فنية بمسلسل "البرنس".. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:38 م
هيثم نبيل
هيثم نبيل
نور طلعت
يتعاون الشاعر والملحن هيثم نبيل، مع الفنان محمد رمضان في مسلسله الجديد "البرنس" من خلال 7 أغاني مختلفة اللحن والكلام عما قُدم في الدراما المصرية، ويتم عرضهم ضمن أحداث المسلسل.

"الفجر الفني" يرصد تفاصيل 7 أغاني وهم،:

_"مالناش إلا بعض"،"بقى دولا من دمي"،"يابا"،"كبرتي"، "الأسد"، "هدور"،"أيام" حيث تلك الأغاني من كلمات وألحان هيثم نبيل، بينما أغنية"مين يلومنا" من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وجميعها من توزيع عادل حقي.

وعن كواليس العمل مع المخرج محمد سامي، قال هيثم في تصريح ل"الفجر الفني"،:"تعاونت مع المخرج محمد سامي، من خلال أغاني مسلسل"ولد الغلابه" الذي تم عرضه العام الماضي، والحمد لله حققت الأعمال الغنائية نجاحًا كبيرًا، فأراد أن يكرر معي التجربة هذا العام، ولوجود أيضًا كيمياء بيننا في العمل".

جدير بالذكر أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، إدوارد، أحمد زاهر، أحمد فهيم، بدرية طلبة، ريم سامي، أحمد داش، سلوى عثمان، عبد العزيز مخيون، إنعام الجريتلي.

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