Advertisements
تعرف علي أكثر 5 قطاعات تداولاً بالبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم
الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:23 م
نيفين سمير
تصدر قطاع البنوك أكبر القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية اليوم بنسبة ارتفاع 23.9% وبقيمة 280.1 مليون جنيه ، تلاه قطاع البنوك بحوالي 220 مليون جنيه ، ثم قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية بـ 169 مليون جنيه .
وفي المركز الرابع جاء قطاع الموارد الأساسية بحوالي 126.8 مليون جنيه، وفي الترتيب الخامس قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بـ 118.3 مليون جنيه.
وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، مدفوعة بمشتريات المصريين، مقابل تركيز مبيعات الأجانب علي التجاري الدولي مع ارتفاع في التداولات
وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 568.723 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10415 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 1202 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1124 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 708 نقطة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا