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بعد هروب يوسف الشريف.. مواعيد عرض الحلقة 4 من مسلسل النهاية والقنوات الناقلة والتردد

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:17 م
بوابة الفجر
بعد هروب يوسف الشريف.. مواعيد عرض الحلقة 4 من مسلسل النهاية والقنوات الناقلة والتردد

شاهدنا في الحلقة الثالثة من مسلسل "النهاية" ظهور خاص لمحمد لطفي المحروق وهروب يوسف الشريف، الذي وجد نفسه مخطوفه من عصابة، حيث تمكن من الهروب منهم والاختباء في سوبر ماركت.

وينتظر الجماهير على أحر من الجمر مواعيد وأحداث الحلقة الرابعة من مسلسل النهاية بطولة يوسف الشريف لمعرفة أخر التطورات والأحداث الجديدة، حيث انطلق المسلسل مع بداية السباق الرمضاني، ونال الكثير من إعجاب الجمهور وردود فعل واسعة منذ بداية الحلقة الاولى.

وعن مواعيد عرض مسلسل النهاية يوميا في شهر رمضان الكريم، تذاع حلقات المسلسل التشويقي الجديد يوميًا في تمام الساعة 10:15 مساءًا ويعاد مرتين الأولى في 2:00 صباحًا والثانية في 2:00 ظهرًا، وعن تردد القناة إليكم التالي:
القمر الصناعي     التردد      معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح
نايل سات     10853             27500   أفقي               5/6

ويشارك في بطولة مسلسل النهاية الفنان عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق ومحمد لطقي وناهد السباعي وسهر الصايغ وغيرهم من نجوم الشاشة، وتدور أحداثه في عام 2120 في ظل التطور التكنولوجي الذي حققته مصر خلال هذه الفترة ومهندس التكنولوجيا الذي ينظر لذلك التطور بأنه تهديد.

والنهاية تعتبر فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى.

بعد هروب يوسف الشريف.. مواعيد عرض الحلقة 4 من مسلسل النهاية والقنوات الناقلة والتردد

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