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ننشر رسالة البابا تواضروس في وفاة كاهن فرانكفورت القمص بيجول باسيلي

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:39 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
أرسل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسيةفى وفاة كاهن فرانكفورت القمص بيجول باسيلي ونصت الرسالة على الآتى: خالص تعزياتي القلبية في رحيل ابونا الحبيب ابونا بيجول باسيلي ذلك الكاهن المبارك الذي خدم بالروح والحق في مصر والمانيا وله تعب وبذل في خدمته ومحبته الفياضة في الرعاية الروحية والكنسية وكان مثالا عميقا في محبته للكنيسة وعقيدتها وطقوسها ولغتها.

تابع البابا فى رسالته: علي رجاء القيامة نودعه ونحن في زمن أفراح القيامة المجيدة ونعزي كنيسته وأسرته وابنائه ونيافة انبا ميشائيل والايبارشية كما نعزي اشقائه بالجسد ؛ نيافة انبا ديمتريوس وابونا كيرلس وكل أحبائه المباركين،نياحا للراحل الامين وعزاء لنا أجمعين.


كانت لجنة سكرتارية المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني قد اجتمعت لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 ونشرت بيانا رسميا وهو كالآتى: في ظل استمرار الوباء والذي لا يزال يهدد مصر والعديد من دول العالم حتى الآن، وحيث إن الكنيسة هي جزء أساسيً من المجتمع، وتسعى دائمًا للحفاظ على جميع أفراده، وتؤمن أن النفس الواحدة لها قيمة غالية عند الله محب البشر، وانطلاقا من حرصها على سلامة الجميع وصحتهم وفي ظل خطورة إقامة أي تجمعات، قررت الكنيسة الآتي: 


١- استمرار تعليق جميع الصلوات بالكنائس، بما فيها صلوات أسبوع الآلام المقدس، والتي تعتبر من أهم المناسبات الكنسية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وذلك لحين استقرار الأوضاع وانتهاء الأسباب الصحية التي دعت لذلك. 


٢- تأجيل طقس إعداد زيت الميرون المقدس، الذي كان من المقرر إعداده خلال الأسبوع المقبل، وهو حدث كنسي له أهميته الكنسية والتاريخية والرعوية وهو الذي يقوم به قداسة البابا مع جميع الآباء مطارنة وأساقفة المجمع المقدس. 


٣- التأكيد على أن تقتصر الجنازات على أسرة المنتقل فقط.


٤- إيقاف صلوات الأكاليل، لحين استقرار الأوضاع. 


٥- استمرار الآباء الكهنة في متابعة العمل الرعوي للأسر ولا سيما الحالات الخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.


٦- تقديم تبرع مالي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قدره ٣ مليون جنيه لصندوق تحيا مصر وذلك للمساهمة في شراء أجهزة التنفس الصناعي. 


٧- توجيه مشاغل الخياطة بالإيبارشيات للمساهمة في إعداد الملابس الطبية ومستلزماتها، التي تحتاجها الطواقم الصحية في عملها الوطني، الذي نقدره كثيرًا.


٨- استمرار مشاركة الكنائس في تقديم التوعية المستمرة لأبنائها، بالالتزام بتعليمات الأجهزة الصحية.


٩- مشاركة الكنائس القادرة في المساهمة في توفير المطهرات وأدوات التعقيم للأماكن المحتاجة. 


١٠ - تناشد الكنيسة جميع المصريين باتباع تعليمات الوقاية والسلامة مع الالتزام بالبقاء في المنزل لمنع تفشي الوباء.

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