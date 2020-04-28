Advertisements

أخبارالبورصة المصرية.. "الوطنية للصلب" تتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:32 م
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
نيفين سمير

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بمشرتيات المصريين ووسط أحجام تاول مرتفعة .

وفيما يلي نستعرض الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية بعد إغلاق جلسة التداول

الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم

حصل سهم مصر الوطنية للصلب - عتاقة علي الترتيب الأول بقائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً  بالبورصة اليومبنسبة 12.8% وبسعر 0.648 جنيه ، يليه سهم العربية المتحدة للشحن والتفريغ بنسبة 8.4% وبسعر 0.550 جنيه ، ثم جاء في الترتيب الثالث سهم القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه بنسبةارتفاع 8.1% وبسعر 12.5 جنيه .

وإحتل سهم مصر لصناعة الكيماويات الترتيب الرابع بنسبة 7.5% وبسعر 4.9 جنيه ، ثم سهم الشمس للاسكان والتعمير بنسبة 7.4% وسعر 3 جنيهات .
أخبار البورصة 

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10415 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 1202 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1124 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 708 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 568.723 مليار جنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

25

أخبار تهمك

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ يوم

عمرو أديب يصدم المصريين بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "حفتر" يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة ليبيا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب يوجه رسالة لـ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ أقل من ساعة

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يحذر أمهات طلاب الثانوية العامة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 وفاة

منذ يوم

4 لاعبين مهددون بالرحيل عن بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ يوم

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الصحة العالمية تكشف تفاصيل جديدة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "رامز مجنون رسمي" مهدد بالعقوبة

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

أخبار البورصة المصرية .. سهم "حق الاكتتاب لبلتون القابضة" الأكثر تراجعاً

أخبار البورصة المصرية.. بـ 9.1 جنيه سهم "إبن سينا فارما " يتصدر الأسهم الأكثر إرتفاعاً اليوم

أخبار البورصة المصرية .. "ليسيكو مصر" تتصدر قائمة الأسهم المرتفعة اليوم

"المصرية للإتصالات " تتصدر الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة اليوم

أخبار البورصة المصرية .. تعرف علي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم

أخبار البورصة المصرية .."دلتا للطباعة والتغليف " تتصدر الأسهم الأكثر إنخفاضاً اليوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:01 م

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

09:23 ص

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

03:59 م

عمرو أديب يحذر أمهات طلاب الثانوية العامة لهذا السبب (فيديو)

09:48 ص

"الصحة العالمية" تعلن شرطا وحيدا للقضاء على كورونا (فيديو)

05:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة