أخبارالبورصة المصرية.. "الوطنية للصلب" تتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بمشرتيات المصريين ووسط أحجام تاول مرتفعة .

وفيما يلي نستعرض الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية بعد إغلاق جلسة التداول

الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم

العربية المتحدة للشحن والتفريغ بنسبة 8.4% وبسعر 0.550 جنيه ، ثم جاء في الترتيب الثالث سهم

حصل سهم مصر الوطنية للصلب - عتاقة علي الترتيب الأول بقائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليومبنسبة 12.8% وبسعر 0.648 جنيه ، يليه سهم العربية المتحدة للشحن والتفريغ بنسبة 8.4% وبسعر 0.550 جنيه ، ثم جاء في الترتيب الثالث سهم القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه بنسبةارتفاع 8.1% وبسعر 12.5 جنيه .

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وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10415 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 1202 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1124 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 708 نقطة.