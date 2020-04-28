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أبرزها تذكرة صعود كوت ديفوار لكأس العالم.. هدايا المصريين للمنافسين في شهر رمضان

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:42 م
بوابة الفجر
محمد جمال
دائمًا ما تكون المباريات فى شهر رمضان المبارك لها طعم ومذاق خاص، وحققت الفرق المصرية والمنتخبات المصرية العديد من النجاحات والبطولات خلال الشهر الكريم، ولكن نستعرض فى التقرير التالي، أبرز هدايا المصريين للمنافسين فى شهر رمضان.

وتُعد الهدية الأبرز هو عندما قدم منتخب مصر تذكرة تأهل منتخب كوتديفوار لبطولة كأس العالم ألمانيا 2006، عندما تعادل الفراعنة أمام منتخب الكاميرون.

فى يوم 8 أكتوبر عام 2005 واجه منتخب مصر تحت قيادة حسن شحاتة وبالجيل الذهبي للفراعتة قبل تحقيق الثلاث بطولات لكأس الأمم الإفريقية التاريخية، نظيره منتخب الكاميرون فى الجولة الأخيرة لتصفيات كأس العالم 2006 وليس لدي المنتخب المصري أي فرصة للصعود بل كانت تذكرة التأهل بين منتخب كوتديفوار والكاميرون.

وإستطاع الفراعنة تحقيق التعادل خارج الارض أمام الكاميرون بهدف لكل فريق فى مباراة درامية تقدم خلالها أصحاب الأرض بهدف ثم تعادل محمد شوقي، وفى الدقيقة الأخيرة أحتسبت ركلة جزاء للكاميرون ولكنها ضاعت وضاع معها حلم التأهل للمونديال وصعد رفقاء ديديه دروجبا.

الزمالك يهدي بطاقة التأهل لفريق أورلاندو بدوري أبطال إفريقيا 2013
دخل الزمالك مواجهة أمام نظيره ليوبارد الكونغولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في سبتمبر عام 2013، فى البطولة الذى توُج بها النادي الأهلي وكان الزمالك ليس لديه أى فرصة فى التأهل، للدور نصف النهائي ولكن خسارته كانت كافية لتأهل الفريق الكونغولي.

وأهدي الزمالك بطاقة التأهل لـ"أورلاندو بيراتيس" بطل جنوب أفريقيا بعدما حقق فوزًا كبيرا علي ليوبار بنتيجة 4-1.

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