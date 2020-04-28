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مسلسل الاختيار الحلقة الخامسة.. تفاصيل مثيرة وأحداث شيقة (مواعيد العرض والقنوات الناقلة)

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:38 م
بوابة الفجر
مسلسل الاختيار الحلقة الخامسة.. تفاصيل مثيرة وأحداث شيقة (مواعيد العرض والقنوات الناقلة)

تشهد الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار تفاصيل مثيرة وأحداث شيقة، ومن هنا يبحث الجماهير عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة لمتابعة التفاصيل والأحداث الجديدة

مسلسل الاختيار الحلقة الخامسة سيتم عرضها عبر قناة أون في تمام الساعة التاسعة اليوم الثلاثاء الموافق 28/4/2020، حيث يشهد المسلسل كل حلقة أحداث وتفاصيل مهمة ومثيرة.

ويعرض مسلسل الاختيار على قناة on e في تمام الساعة 9:00 ولإعادة تكون الساعة الرابعة فجراً، والساعة التاسعة صباحاً والساعة الثالثة والنصف عصراً، ففي أي وقت يمكنك مشاهدة مسلسل الاختيار.

ومسلسل الاختيار من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد وفيق، وعدد من ضيوف الشرف ومن تأليف باهر دويدار، ومن أخراج بيتر ميمى.

ومسلسل الاختيار تدور قصته حول أحمد صابر المنسي الذي استشهد جراء عملية ارهابية في مدينة رفح، ويعد المنسي أحد أبطال الجيش المصري الذي تصدى للعديد من العمليات الأرهابية خلال السنوات الماضية.

مسلسل الاختيار الحلقة الخامسة.. تفاصيل مثيرة وأحداث شيقة (مواعيد العرض والقنوات الناقلة)

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