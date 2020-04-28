دليلك الشامل لمواعيد عرض مسلسل "خيانة عهد".. القنوات والترددات

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انطلق شهر رمضان وانطلق مع مارثون المسلسلات الرمضانية، بعديد من المسلسلات المميزة، وكان منها مسلسل "خيانة عهد"، الذي كان له النصيب عالي من محركات بحث جوجل، والتي تقدم فيه دور البطولة الفنانة يسرا، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج شركة العدل جروب.



قصة مسلسل خيانة عهد



تدور أحداث المسلسل حول الفنانة يسرا التي تقوم بدور عهد، وتنتمي لعائلة متوسطة المستوى، تمتلك مصنع ملابس، تجتهد لتحقق لنفسها مكانة متميزة، أنشأته هي من تعبها ويجعلها ذلك تقف بجانب عائلتها تساعده ولكنها في وسط كل هذه الأشغال تنسى ابنها الذي يجسد شخصيته خالد أنور، حيث تنسى أنه بحاجة إلى اهتمامها ولكن يسبب هذا الإهمال وقع ابنها تحت رحمة المخدرات ويصبح يتعاطي المخدرات، لديه اخت تجسد دورها الفنانة حلا شيحة.



ابطال مسلسل خيانة عهد



يشارك في هذا المسلسل عدد من ألمع نجوم الفن في مصر منهم الفنانة القديرة يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد أنور، هنادي مهنا، خالد سرحان، منة لطفي.





قنوات وموعد عرض لمسلسل خيانة عهد



توالت مجموعة من القنوات بعرض المسلسل منها قناة CBC، فتعرض الحلقة في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وعلى أن تكون الإعادة في اليوم التالي في تمام الساعة الرابعة و 15دقيقة، و الثانية عشر مساء.





وتعرض الحلقة على قناة cbc Drama، الساعة السادسة ونصف مساء، وعلى أن تكون الأعادة الساعة الواحدة صباحا، الحادية عشر صباحا، والمرة الأخيرة من إعادة نفس الحلقة الساعة الثالثة و 15 دقيقة.



وتأتي على قناة الحياة، وذلك في تمام الساعة

السادسة ونصف مساء، والإعادة لنفس الحلقة في تمام الساعة السابعة صباحا، والحادية عشر ونصف صباحا.





ترددات القنوات



١- تردد قناة سي بي سي على النايل سات



– التردد: 11919 – 11488 .

– معدل الاستقطاب: أفقي h.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.



٣- تردد قناة الحياة الناقلة لمسلسل«100وش»



القمرالترددfec/srالجودةنايل سات11257 (v)27500 – 3/4sdنايل



سات12207 (v)27500 – 3/4hdنايل



سات11257 (h)27500 – 5/6sdاسم القناة على قائمة القنوات «alhayat tv»







