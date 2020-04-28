طارق الشناوي عن علاقة العوضي بياسمين عبد العزيز: "مشروع ارتباط معلن ومبارك من الجمهور"

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استضافت الإعلامية لميس الحديدي الناقد السينيمائ، طارق الشناوي عبر الفيديو كونفرنس في تطبيق إسكايبي، في برنامجها الشهير "الحدث"



وقالت "لميس" كلمنا عن ياسمين وعوضي ورسائل الحب المتبادلة بينهم فرد" الشناوي قائلاً:"دا رسائل حب مشروع لانة معلن والناس بتباركة، لأن أنا شايف دا من الجمهور



وتابع "الشناوي" قائلاً :"الأتنين ناجحين والناجح بيشارر بايده علي ناجح آخر وصدفة أن الإتنين ارتبطو قبل رمضان فأنا شايف أن رمضان كان وشه حلو عليهم".



وعلق أحمد العوضي علي الفيديو قائلاَ:"" ألف شكر أستاذ طارق، مبروك عليكي يا حبيبتي".



يذكر أن الفنان أحمد العوضي، أعلن إرتباطة مؤخراً بالفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعد إنفصالها عن زوجها السابق، ويشارك العوضي في السباق الرمضاني بمسلسل" الإختيار " مع الفنان أمير كرارة علي الجانب الآخر تشارك،" ياسمين" أيضاً بمسلسل" ونحب تاني لية "مع الفنان شريف منير.



