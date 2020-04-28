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ياسمين عبدالعزيز عن رأي طارق الشناوي في العوضي: "الناجح يرفع إيده"

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:50 م
العوضي وياسمين عبدالعزيز
العوضي وياسمين عبدالعزيز
سيدة صادق
استضافت الإعلامية لميس الحديدي الناقد السينيمائ، طارق الشناوي عبر الفيديو كونفرنس في تطبيق إسكايبي، في برنامجها الشهير "الحدث"

وقالت "لميس" كلمنا عن ياسمين وعوضي ورسائل الحب المتبادلة بينهم فرد" الشناوي قائلاً:"دا رسائل حب مشروع لانة معلن والناس بتباركة، لأن أنا شايف دا من الجمهور

وتابع "الشناوي" قائلاً :"الأتنين ناجحين والناجح بيشارر بايدة علي ناجح آخر وصدفة أن الإتنين إرتبطو قبل رمضان فأنا شايف أن رمضان كان وشه حلو عليهم"

وعلق ياسمين عبد العزيز علي الفيديو قائلة:" الناجح يرفع إيدة، علي الجانب الآخر، شارك أحمد العوضي نفس الفيديو وعلق قائلاً:" ألف شكر أستاذ طارق، مبروك عليكي يا حبيبتي".

يذكر أن الفنان أحمد العوضي، أعلن إرتباطة مؤخراً بالفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعد إنفصالها عن زوجها السابق، ويشارك العوضي في السباق الرمضاني بمسلسل" الإختيار " مع الفنان أمير كرارة علي الجانب الآخر تشارك،" ياسمين" أيضاً بمسلسل" ونحب تاني لية "مع الفنان شريف منير.

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