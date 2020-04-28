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رفع كفاءة النظافة بشارعي الجمهورية والمشاية السفلية بالمنصورة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:47 م
بوابة الفجر
محمد كشك
شنت رئاسة حي غرب المنصورة، حملة مكبرة استهدفت، رفع كفاءة النظافة بشارعى الجمهورية والمشاية السفلية حرصا على توفير بيئه نظيفيه صحية وآمنه للمواطنين وتفعيلا للاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

تأتي الحملات نفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتوجيهات محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة، بشأن رفع كفاءة النظافة والإرتقاء بالمظهر الجمالى بكافة الشوارع الكائنة بنطاق الحى.

قاد الحملة الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس حى غرب المنصورة، والمتولى محمود مدير النظافة، ومحمد الغضبان رئيس قطاع نظافة الجمهورية والمشاية، برفع كفاءة النظافة بشارعى المشاية السفلية والجمهورية.

حيث تم كنس ورفع الاتربة وتجمعات القمامة، وذلك ذلك فى إطار الخطة الموضوعة من قبل رئاسة حى غرب المنصورة لرفع كفاءة الشوارع الكائنة بنطاق الحى.

حرصا على توفير بيئه نظيفيه صحية وآمنه للمواطنين وتفعيلا للاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بكافه المناطق.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، عن خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
رفع كفاءة النظافة بشارعي الجمهورية والمشاية السفلية بالمنصورة
رفع كفاءة النظافة بشارعي الجمهورية والمشاية السفلية بالمنصورة
رفع كفاءة النظافة بشارعي الجمهورية والمشاية السفلية بالمنصورة
رفع كفاءة النظافة بشارعي الجمهورية والمشاية السفلية بالمنصورة
رفع كفاءة النظافة بشارعي الجمهورية والمشاية السفلية بالمنصورة
رفع كفاءة النظافة بشارعي الجمهورية والمشاية السفلية بالمنصورة
رفع كفاءة النظافة بشارعي الجمهورية والمشاية السفلية بالمنصورة
رفع كفاءة النظافة بشارعي الجمهورية والمشاية السفلية بالمنصورة
رفع كفاءة النظافة بشارعي الجمهورية والمشاية السفلية بالمنصورة
رفع كفاءة النظافة بشارعي الجمهورية والمشاية السفلية بالمنصورة

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