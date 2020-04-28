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تعرف على موعد الحلقة الخامسة من "ونحب تاني ليه" لـ ياسمين عبد العزيز

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:56 م
ونحب تاني لية
ونحب تاني لية
ولاء عبد الناصر

انتهت أحداث الحلقة الرابعة بقرار "مراد" كريم فهمي أن يذهب مرة أخرى إلى مكان عمل "غالية"، وكان واقفان يتحدثان عن مقطع الفيديو ليفاجئهم "عبدالله" زوج "غالية" السابق بمجيئه، والذي بدت عليه ملامح الذهول بسبب أجواء السعادة التي ظهرت على الثنائي بلقاءهما ببعضهما البعض.

قصة مسلسل ونحب تاني ليه:


وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.


مواعيد عرض الحلقة 4 لمسلسل "ونحب تاني ليه"

وتعرض الحلقة 4 من مسلسل "ونحب تاني ليه" على قناة "cbc" في تمام الساعة 9 ونصف مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الاولى الساعة 6 ونصف، والإعادة الثانية الساعة 4 ونصف عصرًا.


أبطال مسلسل "ونحب تاني ليه"



ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير وكريم فهمي وتارا عماد وليلى عز العرب وعماد رشاد وعلا رشدي

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