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شاهد.. بث مباشر لبرنامج "رامز مجنون رسمي" الحلقة 5 على mbc مصر

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:59 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
مي مرسي
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة برنامج "رامز مجنون رسمي" الحلقة الجديدة مباشر عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

برنامج "رامز مجنون رسمي" يقدمه الفنان رامز جلال وتدور فكر البرنامج حول استضافة أحد النجوم، وإقناعه بأنه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة"، والذي يمر بثلاث فقرات وهي فقرة "الوش الثاني"،"الثبات الإنفعالي"، "خليك واضح".

برنامج "رامز مجنون رسمي" يقدمه الفنانة رامز جلال، ويذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء طوال أيام شهر رمضان الكريم.



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