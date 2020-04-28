شاهد.. بث مباشر لبرنامج "رامز مجنون رسمي" الحلقة 5 على mbc مصر













00:54 01:40

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة برنامج "رامز مجنون رسمي" الحلقة الجديدة مباشر عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".برنامج "رامز مجنون رسمي" يقدمه الفنان رامز جلال وتدور فكر البرنامج حول استضافة أحد النجوم، وإقناعه بأنه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة"، والذي يمر بثلاث فقرات وهي فقرة "الوش الثاني"،"الثبات الإنفعالي"، "خليك واضح".برنامج "رامز مجنون رسمي" يقدمه الفنانة رامز جلال، ويذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء طوال أيام شهر رمضان الكريم.