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في اليوم الخامس.. أدعية مستحب قولها قبل الإفطار في رمضان

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:49 م
بوابة الفجر
يحرص المسلم على ترديد الأدعية قبل الإفطار نظرا لان دعاء المسلم يعتبر مستجاب، طالما كان يدعي بالخير ويأمل في أن المولى عز وجل سيحقق له ما يتمنى، كما أنه يلح في الدعاء ولا ييأس، ويصلي الفروض الخمس في مواقيتها.

وعن الأدعية المستحب قولها في خامس يوم رمضان 1441 قبل الإفطار ما يلي:

- اللهمَّ إني أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، والجُبنِ والهَرمِ، والبُخلِ، وأعوذ بك من عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيا والمماتِ. 

- اللهمَّ فإني أعوذُ بك من فتنةِ النارِ، وعذابِ النارِ، وفتنةِ القبرِ، وعذابِ القبرِ، ومن شرِّ فتنةِ الغِنى، ومن شرِّ فتنةِ الفقرِ، وأعوذُ بك من شرِّ فتنةِ المسيحِ الدَّجَّالِ، اللهمَّ اغسِلْ خطايايَ بماءِ الثَّلجِ والبَرَد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقَّيْتَ الثوبَ الأبيضَ من الدَّنَسِ، وباعِدْ بيني وبين خطايايَ كما باعدتَ بينَ المشرقِ والمغربِ، اللهمَّ فإني أعوذُ بك من الكسَلِ والهرَمِ والمأْثَمِ والمغْرمِ. 

-اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ.

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