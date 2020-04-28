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"التموين" تعلن عن فترة عمل ثانية بعد الإفطار لتوريد القمح

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:53 م
توريد القمح
توريد القمح
قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه نظرًا لوجود ازدحام في بعض المواقع التخزينية للقمح يتم العمل بالصوامع والبناكر والشون التي بها إضاءة فترة ثانية بعد الإفطار من الساعة الثامنة مساءاً حتى الساعة الحادية عشر مساءاً بالمواقع التي بها زحام.

تلقى  الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من غرفة العمليات المركزية لمتابعة التوريد بديوان عام الوزارة يفيد بأنه قد تم استلام (578) ألف طن من محصول القمح المحلي خلال العشرة أيام الأولى منذ فتح باب التوريد في 15 إبريل 2020.

وأكد المصيلحي على استمرار عملية توريد القمح المحلي وذلك في كافة لجان ومواقع الاستلام بكافة محافظات الجمهورية، على أن تبدأ اعمال لجان الفرز والاستلام خلال شهر رمضان المعظم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً.


وشدد المصيلحي على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 بديوان عام وزارة التموين مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخري فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.

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وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد القمح المواعيد المسائية لتوريد القمح

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